الهيئة السعودية للسياحة وإكسبو 2030 الرياض توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لدعم السياحة السعودية وتعزيز تجربة زوار المعرض الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت الهيئة السعودية للسياحة وإكسبو 2030 الرياض مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في الترويج السياحي للسعودية وجذب الزوّار إلى معرض إكسبو 2030 الرياض.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ فهد حميد الدين، والمهندس طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض، الجهة الرسمية المسؤولة عن تخطيط وتطوير وتنفيذ معرض إكسبو 2030 الرياض.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير مختلف الأنشطة والمنتجات السياحية لجذب الزوار إلى معرض إكسبو 2030 الرياض، والترويج للسعودية في الأسواق الدولية المستهدفة، إلى جانب تنسيق الخطط التسويقية والإعلامية لتسليط الضوء على السعودية كوجهة عالمية متميزة. كما يهدف التعاون إلى إثراء تجربة الزائر عبر تخطيط الفعاليات النوعية وتبادل البيانات والمعلومات، بما يضمن إسهام المعرض في دفع النمو الاستراتيجي لقطاع السياحة في السعودية.

وبهذه المناسبة صرّح الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: "تجسّد مذكرة التفاهم مع إكسبو 2030 الرياض التزامنا المشترك في الترحيب بالعالم لاكتشاف أصالة المملكة العربية السعودية وتنوّع وجهاتها وحفاوة شعبها؛ ومن خلال هذا التعاون، نوحد معاً الرؤى وندفع سوياً بالجهود لضمان أن يكون إكسبو 2030 الرياض محطة رئيسية في مسيرة تطوير القطاع السياحي، ومنطلقاً لتحقيق مستهدفاته المتناغمة مع رؤية السعودية 2030".

كما أوضح المهندس طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض: " تمثل مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة خطوة استراتيجية تعكس نهجنا التكاملي في توحيد الجهود وتعظيم الأثر المشترك لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو الدولي. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة، والاستفادة من خبراتها الرائدة في استقطاب الزوار، للارتقاء بتجربة الزائر وتعزيز جاذبية إكسبو 2030 الرياض بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية.”

نبذة عن إكسبو 2030 الرياض:

سيكون إكسبو 2030 الرياض أحد أكثر المعارض العالمية طموحاً وتفرداً في مسيرة المعارض الدولية، إذ يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع تمتد عبر خمس مناطق رئيسية، ويجمع 197 دولة و29 منظمة وأكثر من 42 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم عبر 5 مناطق مميزة.

وسيُقام معرض إكسبو 2030 الرياض من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، تحت شعار "رؤية للمستقبل"، وسيوفر منصة عالمية لتبادل الأفكار، وصياغة الحلول، وبناء الشراكات التي تُحدث أثراً حقيقياً مستداماً، وتعالج التحديات العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة من الفرص. وسيضم معرض إكسبو 2030 الرياض مناطق ثقافية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة اليومية، وتجارب تفاعلية غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليجمع الحدث بين أصالة الضيافة السعودية وأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة. وبعد اختتام فعاليات المعرض، سيتحوّل الموقع إلى قرية عالمية نابضة بالحياة تترك إرثاً مستداماً للرياض والمملكة والعالم والأجيال القادمة.