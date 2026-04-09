ملتقى جدة المهني.. تنوع الفرص الوظيفية يعزز كفاءة توزيع الموارد البشرية في سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز تنوع الفرص الوظيفية المطروحة في الملتقى المهني الـ13 بجامعة الملك عبدالعزيز كفاءة توزيع الموارد البشرية في سوق العمل، من خلال إتاحة خيارات متعددة أمام الباحثين عن عمل في مجالات وتخصصات مختلفة.

وأسهم تعدد المسارات المهنية في توجيه الكفاءات نحو القطاعات التي تتوافق مع تخصصاتهم، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ويرفع كفاءة توظيف القدرات المتاحة، وأتاح الفرص للجهات المشاركة الوصول إلى شرائح متنوعة من الكفاءات، بما يسهم في تلبية احتياجاتها الوظيفية وفق متطلبات كل قطاع، ويعزز كفاءة عمليات الاستقطاب.

وساعد هذا التنوع في توسيع نطاق الخيارات المهنية أمام الخريجين، وتمكينهم من المقارنة بين الفرص المتاحة، بما يدعم اتخاذ قرارات مهنية أكثر دقة، وتحسين كفاءة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتقليل الهدر في الموارد البشرية الناتج عن عدم التوافق بين التخصصات والفرص المتاحة.