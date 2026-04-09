صدق السعودية تعلن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة بنهاية عام 2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 72,698 دولارًا يوم الثلاثاء بعد تقارير عن اتفاق هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن العملة الرقمية الأكبر في العالم تراجعت منذ ذلك الحين، وقد يصبح التعافي معرضًا للخطر مع ظهور ضغوط اقتصادية كلية جديدة.

قفز البيتكوين بنسبة 6% في أقل من أربع ساعات يوم الثلاثاء، متماشيًا مع الانتعاش في أسواق الأسهم العالمية بعد توصل الطرفين المتحاربين إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين.

وأظهر الارتباط المتزايد بين البيتكوين والعقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أن صعود العملة الرقمية كان مدفوعًا بشكل كبير باحتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما هدأ المخاوف من حدوث صدمة واسعة في سلاسل الإمداد العالمية.

لكن الارتفاع توقف عند مستوى المقاومة 72 ألف دولار، مما أدى إلى حدث تصفية كبير في عقود البيتكوين الآجلة، حيث تم تصفية أكثر من 150 مليون دولار من المراكز الشرائية.

انتهاكات الهدنة قد تشعل موجة ذعر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البرنامج النووي الإيراني سيتم تعطيله مقابل تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات.

لكن موقف المتشائمين تجاه بيتكوين تعزز بعد أن وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الهدنة بأنها "هدنة هشة".

بعد ذلك ظهرت تقارير تفيد بتكرار انتهاك شروط الاتفاق في منطقة المشرق، بعدما أطلقت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم Operation Eternal Darkness استهدفت بنى تحتية تحت الأرض تابعة لـ حزب الله في لبنان.

وتقول إسرائيل إن الهدنة مع إيران لا تشمل عملياتها ضد حزب الله، مؤكدة استقلالها الاستراتيجي، بينما تقول باكستان التي توسطت في الاتفاق المؤقت إن الصفقة كانت مشروطة بتهدئة أوسع للتوترات في المنطقة.

وفي 8 أبريل، قال رئيس البرلمان الإيراني إن الإدارة الأمريكية انتهكت روح خريطة الطريق الخاصة بالاتفاق. كما هددت إيران باستئناف ضرباتها إذا لم يتم وقف الهجمات على حلفائها فورًا.

وفي حين أن خفض التصعيد المستدام قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وتقليل الضغوط التضخمية العالمية، فإن أي تصعيد جديد قد يكون أكثر ضررًا ماليًا، خاصة أن الهيكل الفني لبيتكوين لا يزال هشًا.

واجه البيتكوين صعوبة في تجاوز مستوى 70 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي، وإذا فقد هذا المستوى مرة أخرى فقد يعيد اختبار مستوى الدعم النفسي عند 64 ألف دولار.

محضر الاحتياطي الفيدرالي يزيد الغموض بشأن الفائدة

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه الأخير للجنة السوق المفتوحة (اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)) الذي عُقد في 17 و18 مارس، وانتهى بتصويت 11 مقابل 1 للإبقاء على أسعار الفائدة بين 3.5% و3.75%.

ورغم أن الرواية الرسمية تشير إلى احتمال خفض الفائدة هذا العام، كشف المحضر عن توافق على التحرك فقط إذا لم يخرج التضخم عن السيطرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

عادةً ما يُعد خفض الفائدة عاملًا إيجابيًا للعملات الرقمية، لكن أي إشارات إلى عدم اليقين أو احتمال تأجيل الخفض قد تؤثر سلبًا على الأسواق الحساسة مثل سوق العملات المشفرة.

وبينما أبدى بعض المسؤولين تفاؤلهم بإمكانية خفض الفائدة قريبًا، حذر آخرون من أن العكس قد يكون ضروريًا لكبح نمو الأسعار المستمر.

هذا الغموض قد يضيف عقبة أخرى أمام بيتكوين خلال فترة تتسم بالتقلبات.

ووفقًا لأداة CME Group المعروفة باسم FedWatch، تسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 75.6% للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.5% و3.75%.

وبحسب آخر تحديث، كان سعر البيتكوين يتداول فوق 70,900 دولار بقليل بعد انخفاضه بنسبة 1.2% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.