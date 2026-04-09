سعر الجنيه الإسترليني يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-04-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بصمود مستوى المقاومة المهم عند 71,500$، بالتزامن مع توالي الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها سابقاً إلى مناطق تشبع شرائي، في تحرك يعكس دخول السعر في مرحلة تهدئة مؤقتة بعد موجة صعود قوية.

ورغم هذا التراجع لا تزال النظرة الإيجابية قائمة على المدى القصير، في ظل استمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يوفر دعماً ديناميكياً مهماً، إلى جانب سيطرة موجة فرعية صاعدة، وهو ما يعزز من فرص استعادة الزخم الإيجابي ومحاولة اختراق مستوى المقاومة خلال الفترة القريبة المقبلة.