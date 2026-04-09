سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 09-04-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) انخفاضه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بصمود مستوى المقاومة المحوري عند 4,800$، والذي شكل عائقاً أمام استمرار الصعود، ويأتي هذا الضغط بالتزامن مع توالي الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها سابقاً إلى مناطق تشبع شرائي، ما يعكس حالة من التهدئة الطبيعية في الزخم بعد موجة ارتفاع قوية.

ورغم هذا التراجع يحاول السعر إعادة بناء زخمه الإيجابي استعداداً لاستئناف الصعود واختراق مستوى المقاومة المذكور، خاصة مع استمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً مهماً يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ويُبقي على فرص التعافي قائمة خلال الفترة المقبلة.