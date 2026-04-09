سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 09-04-2026

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات اتسمت بالتقلب على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع، ولكن يظل الزوج مستقراً دون مستوى المقاومة المحوري 1.3865، تلك المقاومة التي تمثل عنق تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة، بالإضافة إلى ذلك يعاني الزوج أيضاً من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من احتمالات هبوط الزوج في الفترة القريبة المقبلة.