سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد تصحيح مؤقت لا يلغي فرص الصعود – توقعات اليوم – 09-04-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعد انخفاضه سابقاً على اثر تماسك مستوى المقاومة 0.5855، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، واستغل الزوج هذا الانخفاض في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها، كما استطاع أن يجني أرباحه ويستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير.