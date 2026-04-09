سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-04-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب.