سعر سهم بلاك روك (BLK) يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 09-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-09 13:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري والنفسي 1,000$، فتلك المقاومة تمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة في نهاية الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة فنية لصحة هذا الاختراق، ليلامس حالياً مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك التخلص من هذا الضغط السلبي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 1,000$، ليستهدف مستوى المقاومة 1,060$ كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

