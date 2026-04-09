تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 09-04-2026

قفز سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري والنفسي 1,000$، فتلك المقاومة تمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة في نهاية الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة فنية لصحة هذا الاختراق، ليلامس حالياً مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك التخلص من هذا الضغط السلبي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 1,000$، ليستهدف مستوى المقاومة 1,060$ كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد