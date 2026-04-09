هل سينهار سعر البيتكوين مرة أخرى؟

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبدأ في التعافي من مستويات منخفضة

•إيران تهدد بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار

•الحرث الثوري يهدد بإعادة إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة

•الأسواق في انتظار بيانات اقتصادية حاسمة في الولايات المتحدة



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتبتعد عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية من مستويات منخفضة ، وسط تنامي مخاوف المستثمرين حيال هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.



مع ارتفاع أسعار النفط العالمية مرة أخرى، انتعشت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة فى الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى (4,698.88$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,719.27$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,698.88$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.35%،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,857.56 دولاراً للأونصة ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن هدنة الأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 98.53 نقطة ،عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



قيّم المستثمرون بحذر وقلق مدى صمود وقف إطلاق النار الهش، الذي بدأ أمس الأربعاء ويستمر لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد شن إسرائيل هجمات عسكرية عنيفة على لبنان، مما أثار غضب السلطات الإيرانية وزاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.



قال شو سوزوكي، محلل الأسواق في شركة ماتسوي للأوراق المالية: ربما بدأت تظهر بعض الشكوك حول إمكانية استدامة توقعات وقف إطلاق النار، أو حتى إمكانية إبرام وقف إطلاق نار نهائيًا من الأساس.



مستجدات الحرب الإيرانية

•نائب الرئيس الأمريكي "جيه دي فانس" يصف وقف إطلاق النار مع إيران بأنه "هدنة هشة" ويقول إن ترامب "متلهف لإحراز تقدم".

•رئيس البرلمان الإيراني يُصرّح بأن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.

•اتفاق وقف إطلاق النار يفشل في وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله، وضربات إسرائيلية تسفر عن مقتل 254 شخصًا في لبنان.

•إيران تقول إن محادثات السلام ستكون "غير منطقية" في أعقاب الضربات الإسرائيلية على لبنان.

•واشنطن تؤكد أن الوضع في لبنان خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار ،بينما تُصر طهران على أنه أحد البنود الأساسية.

•الولايات المتحدة وإيران تستعدان لمحادثات في باكستان وسط خلافات بين البلدين حول بنود البرنامج النووي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بأكثر من 1% ،لتبدأ في التعافي من أدنى مستوياتها في عدة أسابيع ،مع تجدد مخاوف إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة ،ما يضغط بالسلبي على إمدادات النفط العالمية.



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل مستقر حالياً عند 98%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 2%.



•بعد توقف الحرب ،بدأ المتداولون في تسعير وجود احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون يوم الخميس والجمعة ،صدور بيانات اقتصادية حاسمة في الولايات المتحدة ،عن النمو الاقتصادي وعن مستويات التضخم الرئيسية في البلاد.



توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: يساهم وقف إطلاق النار في تهدئة الأسواق وتخفيف الضغوط. وقد يساعد في الحد من بعض الضغوط التضخمية، وربما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعدّ عاملًا إيجابيًا للذهب.



وأضاف مير:لكن الوضع لا يزال هشًا للغاية. هناك العديد من العناصر التي تحتاج إلى تفاوض. قد تنهار الأمور بسهولة، وقد يكون الانتعاش قصير الأجل في جميع الأسواق. ما زلنا لم نتجاوز مرحلة الخطر.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الأربعاء بنحو 1.43 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,052.99 طن متري ،ليتخلي عن إجمالي 1,054.42 طن متري "الذي يعد أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع بتأثير مقاومة محورية - توقعات اليوم – 09-04-2026