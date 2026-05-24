سعر البيتكوين يرتد إلى مستوى 77 ألف دولار بعد إشارات من ترامب حول اتفاق سلام مع إيران

شهد سعر البيتكوين انتعاش قوي بعدما قفز سعر العملة إلى مستوى 77 ألف دولار، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي ألمح فيها إلى اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران، ما خفف من مخاوف الأسواق بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وكانت أسواق العملات الرقمية قد تعرضت خلال الأيام الماضية لضغوط بيع حادة بسبب مخاوف من اندلاع موجة جديدة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد تقارير تحدثت عن احتمالية تنفيذ هجمات جديدة في المنطقة.

لكن المشهد تغير سريعا بعد تقارير ليلية أشارت إلى أن واشنطن وطهران باتتا أقرب بكثير من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي منشور عبر منصته الاجتماعية، كشف “ترامب” أن إدارته أجرت مكالمة جيدة جدا مع قادة عدة دول في المنطقة، من بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن، لمناقشة ملف إيران والتفاهمات المتعلقة بالسلام.

وأضاف أن الاتفاق تم التفاوض عليه إلى حد كبير، وأن التفاصيل النهائية لا تزال قيد النقاش قبل الإعلان الرسمي، مشيرا أيضا إلى أن مضيق هرمز سيتم فتحه ضمن الاتفاق.

ورغم استمرار بعض التقارير المتضاربة من الجانبين الأمريكي والإيراني، تفاعلت الأسواق سريعا مع هذه التصريحات، حيث استعادت عملة البيتكوين معظم خسائرها الأخيرة بعدما كانت قد هبطت إلى 74,200 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما ارتفعت عملة الإيثيريوم مجددا فوق مستوى 2100 دولار بعد تراجعها إلى حدود 2000 دولار، في حين سجلت عملات مثل NEAR وONDO وHYPE مكاسب قوية خلال الساعات الماضية.

وبحسب بيانات “CoinGlass”، تمت تصفية مراكز بيع قصيرة تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار مع صعود السوق.

اقرأ أيضا:

رغم هبوطها بنسبة 25% في وقت سابق: العملة الرقمية HYPE تسجل قمم تاريخية جديدة؟

خمس أسباب وراء هبوط سعر البيتكوين إلى 75 ألف دولار… وهل تزداد الخسائر؟

