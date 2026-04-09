تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 09-04-2026

عاود سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستكملاً محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 320.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 347.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد