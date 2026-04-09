انهيار مفاجئ لعملات رقمية بديلة بعد قرار شطبها من منصة بينانس: تعرف على هذه العملات

شهدت بعض العملات الرقمية البديلة انهيارات حادة في الأسعار.

ويأتي ذلك في عقب إعلان منصة بينانس عن شطب عدد من العملات الرقمية من منصتها، في خطوة تعكس التأثير الكبير للمنصة على السوق.

ورغم أن العملات الكبرى لم تسجل خسائر يومية كبيرة، إلا أن العملات التي شملها القرار تعرضت لضغوط قوية، حيث تراجعت بشكل ملحوظ فور الإعلان.

وتشمل القائمة كل من عملة:

Beefy.Finance (BIFI)

FunToken (FUN)

FIO

Orchid (OXT)

MDT

Wanchain (WAN)

على أن يتم تنفيذ الشطب رسميا في 23 أبريل.

وكانت العملة الرقمية BIFI الأكثر تضررا، بعدما فقدت نحو 32% من قيمتها خلال 24 ساعة، بينما سجلت بقية العملات خسائر تتراوح بين 20% و25%.

ويُعد هذا التفاعل طبيعي في السوق، نظرا لأن فقدان الإدراج على بينانس يؤدي غالبا إلى تراجع السيولة وثقة المستثمرين، ما يسرّع عمليات البيع.

وتوضح بينانس أنها تجري مراجعات دورية للأصول المدرجة لديها، استنادا إلى معايير تشمل نشاط الفريق، جودة التطوير، حجم التداول، والسيولة، مع اتخاذ قرار الشطب في حال عدم استيفاء هذه الشروط أو تغير ظروف السوق.

وليست هذه المرة الأولى التي تؤثر فيها قرارات المنصة بشكل مباشر على الأسعار، إذ شهدت حالات مماثلة سابقا تراجعات حادة لعملات تم شطبها.

في الوقت نفسه، تواصل بينانس تطوير خدماتها، حيث تعمل على إطلاق ميزة سوق التوقعات، إلى جانب تحديثات تقنية دورية على الشبكات المختلفة لتحسين الأداء.

