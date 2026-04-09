شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر إعلام الذكاء الاصطناعي يستعرض مستقبل تدريس الإعلام في الجامعات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جلسة علمية ضمن أعمال اليوم الأول من المؤتمر الدولي العاشر للجمعية السعودية للإعلام والاتصال ورقة بحثية بعنوان «استشراف مستقبل تدريس الإعلام في الجامعات السعودية في عصر الذكاء الاصطناعي: سيناريوهات مستقبلية مقترحة».

وتطرقت الجلسة إلى نماذج دولية رائدة في تطوير تعليم الإعلام، مشيرة إلى تجربة مدرسة «أننبرغ» في إعادة تصميم المناهج من خلال دمج صحافة البيانات والتحليل الخوارزمي وتقنيات الواقع الممتد، وبناء مهارات مهنية متعددة.

وتناولت الجلسة 4 سيناريوهات لمستقبل تدريس الإعلام، شملت سيناريو متفائلا يقوم على دمج شامل للذكاء الاصطناعي، وآخر واقعيا يعتمد على انتقال تدريجي متوازن، إلى جانب سيناريو مرجعي يعكس توظيفا جزئيا، وسيناريو متشائم يشير إلى استمرار الجمود المؤسسي واتساع الفجوة مع سوق العمل، مبرزة العديد من الفجوات البنيوية التي تعيق تطوير تعليم الإعلام.

واختتمت بالتأكيد على أن مواءمة تعليم الإعلام مع سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030 تتطلب تحولا مؤسسيا متدرجا يبدأ من السياسات الأكاديمية ويصل إلى تطوير المناهج ومخرجات التعلم.