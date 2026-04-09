عاجل بعد نهاية الإجتماع.. “كاف” يتخذ قرار هام بشأن شكوى الهلال ضد نهضة بركان

انعقدت الجلسة الخاصة بقضية الهلال لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “CAF” ظهر اليوم، بمشاركة الأمين العام للنادي الدكتور حسن علي عيسى، والمحامي بيدرو.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من الصفحة الرسمية لنادي الهلال, فقد شهدت الجلسة مداولات ساخنة بين الأطراف، وقدم محامي نادينا العديد من الاعتراضات، كما وضع بعض الشروط، إضافة إلى تقديم مطالب عاجلة.

ووفقاً لما كشفت صفحة نادي الهلال, على فيسبوك. فقد تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الغد، على أن يتم خلالها إصدار قرار نهائي في القضية.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)