بالفيديو.. شاهد لحظة استشهاد القائد “عارف” ورفاقه بعدما قام باعتراض سيارات المليشيا لوحده خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بجنوب كردفان

نشر ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو وثق للحظة استشهاد القيادي بكتائب البراء بن مالك “عارف”, خلال اشتباكات بين الجيش, ومليشيا الدعم السريع, جنوب كردفان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الناشط على الفيديو: (هكذا أستشهد القائد عارف ورفاقه قام بإعتراض عربات العدو لوحده لتغطية انسحاب إخوانه أختار الشهادة وضحي بنفسه هو و طاقمه لسلامة بقية إخوانه).

وكان المقاتل عارف عبدالله، قد استشهد رفقة بعض زملائه خلال المعارك التي دارت في منطقة التُكمة شرق مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.

وقالت مصادر عسكرية إن القادة الذين سقطوا كانوا ضمن القوة التي شاركت في فتح الطريق المؤدي إلى الدلنج، قبل أن تتعرض لهجوم مضاد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية–شمال، أدى إلى إعادة سيطرة الأخيرة على المنطقة.

ويُعدّ عارف عبدالله من أبرز عناصر المتحرك، إذ شارك في معارك عدة في الخرطوم والجزيرة وسنار، وكان من بين القوة التي دافعت عن سلاح المدرعات خلال المواجهات السابقة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, نعى مدير جامعة سنار، البروفيسور عبد الرحمن أحمد محمد إسماعيل، المقاتل عارف عبدالله، الذي شغل سابقًا منصب حكمدار حرس الجامعة، مؤكداً أنه قُتل أثناء أداء مهامه العسكرية في محيط الدلنج.

