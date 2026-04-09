جلسات الملتقى المهني تستعرض مهارات العمل والتوظيف وريادة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جلسات الملتقى المهني الـ13 الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، في يومه الثاني، عددا من الموضوعات المرتبطة بمهارات سوق العمل، وآداب الممارسة المهنية، والتوجهات الحديثة في التوظيف، بمشاركة مختصين في مجالات متعددة.

وتناولت جلسة (مهارات التواصل المهني وآداب العمل9 أهمية تطوير مهارات التواصل في بيئات العمل، ودورها في رفع كفاءة الأداء المهني، فيما ناقشت جلسة (العلاقات والتميز الوظيفي) أثر بناء العلاقات المهنية في تحقيق التميز الوظيفي، وتعزيز فرص النمو المهني، واستعرضت جلسة (تطبيقات التسويق الالكتروني وإدارة المشاريع)، دور الأدوات الرقمية في تطوير المشاريع، وتحسين كفاءة التسويق.

وسلطت جلسة (ريادة الأعمال كخيار مهني: متى تبدأ؟ وكيف؟) الضوء على مسارات العمل الحر، وفرص تأسيس المشاريع الناشئة، واختتمت الجلسات بموضوع (إدارة فرق العمل وتجنب الاحتراق الوظيفي) والتي تناولت أساليب إدارة الفرق، وتعزيز التوازن الوظيفي.