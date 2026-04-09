سعر سهم ENPHASE ENERGY (ENPH) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-04-2026

  • سعر سهم ENPHASE ENERGY (ENPH) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-04-2026 1/2
  • سعر سهم ENPHASE ENERGY (ENPH) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-04-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ENPHASE ENERGY (ENPH) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 09-04-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-09 13:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم ENPHASE ENERGY, INC (ENPH) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم الحالي 31.70$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع سيطرة موجة فرعية شديدة الانحدار على المدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 31.70$، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 26.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

