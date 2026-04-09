تكنولوجيا: YouTube Shorts يطلق أدوات جديدة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت YouTube ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل YouTube Shorts، تتيح لصنّاع المحتوى إنشاء مقاطع باستخدام صور رمزية رقمية تشبههم في الشكل والصوت. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن هذه الميزة، لتبدأ الآن في طرحها رسميًا على المنصة.

تتطلب عملية الإعداد تسجيل “سيلفي مباشر”، حيث يقوم المستخدم بتسجيل وجهه وصوته أثناء قراءة مجموعة من العبارات.

وبعد ذلك، يُنشئ النظام صورة رمزية واقعية يمكن استخدامها داخل مقاطع Shorts. ويمكن أن يصل طول المقطع الواحد إلى ثماني ثوانٍ، مع إمكانية دمج عدة مقاطع معًا. كما يكفي إنشاء الصورة الرمزية مرة واحدة فقط مع إمكانية تحديثها لاحقًا.

وتؤكد YouTube أن المستخدم لن يتمكن من استخدام سوى صورته الرمزية الخاصة، ولن يُسمح باستخدام صور رمزية لأشخاص آخرين.

كما تُحذف الصور الرمزية تلقائيًا من خوادم الشركة بعد ثلاث سنوات من عدم الاستخدام. وبعد إعداد الصورة الرمزية، يمكن إنشاء المقاطع عبر أوامر نصية باستخدام تقنية Veo من جوجل لتحويل النص إلى فيديو.

بدأ طرح الميزة عالميًا اعتبارًا من 9 أبريل، باستثناء أوروبا، وذلك عبر تطبيق YouTube الرئيسي وتطبيق YouTube Create. وتتوفر الميزة للمستخدمين بعمر 18 عامًا فأكثر ممن لديهم قنوات على المنصة.

وفي المقابل، تثير هذه الخطوة مخاوف تتعلق بمقاطع التزييف العميق، إذ قد تجعل هذه الأدوات من الصعب التمييز بين المحتوى الحقيقي والمُنشأ بالذكاء الاصطناعي. ولهذا تؤكد YouTube أنها ستضع إشارات واضحة على المحتوى المُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما تطلب من صناع المحتوى الإفصاح عن أي مواد مُعدلة أو اصطناعية.

إلى جانب ذلك، طرحت الشركة أداة للكشف عن مقاطع التزييف العميق موجهة للسياسيين والصحفيين، في محاولة لتعزيز الثقة على المنصة، رغم أن التحدي الأكبر المتمثل في التمييز بين الحقيقي والمصطنع سيظل قائمًا مع تطور هذه التقنيات.

