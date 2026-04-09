سعر سهم ألفابيت (GOOG) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 09-04-2026

مدد سعر سهم ألفابيت (جوجل) ALPHABET INC (GOOG) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالخروج من نطاق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعلن تعافي في الفترة القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 297.45$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 338.00$ كمستهدف سعري لنموذج الوتد الهابط المتكون.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد