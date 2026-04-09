“كارما الحب” تبتسم لكاتي بيري… رسالة مفاجئة عن جاستن ترودو

دبي - فريق التحرير: شاركت النجمة كاتي بيري، منشورًا جديدًا عبر حسابها على إنستغرام تضمّن مجموعة صور متنوعة، كان من بينها صورة لرئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو البالغ من العمر أربعة وخمسين عامًا.

وضمّ الألبوم مزيجًا من اللقطات الشخصية، بدءًا من صور أنيقة لبيري، وصولًا إلى صورة طريفة، وصورة عفوية لابنتها، بالإضافة إلى مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقود الدراجة على شاطئ البحر.

كما احتوى المنشور على صور غير متوقعة، من بينها خضروات ورقية، وورقة شجر، وكلب، ولقطات من جولتها الفنية، إلى جانب ما بدا وكأنه إطلالة تنكرية.

وعلّقت بيري، البالغة من العمر واحدًا وأربعين عامًا، على المنشور قائلة: “لم أكن أعلم أن الكارما قد كافأتني إلى هذا الحد.”

ويأتي هذا التحديث في وقت تتزايد فيه الأحاديث حول تطوّر علاقة بيري وترودو، بعد ظهورهما معًا في عدة مناسبات خلال الأشهر الماضية. وكانت الشائعات قد بدأت في يوليو الماضي عندما شوهد الثنائي في مدينة مونتريال، قبل أن يعلنا علاقتهما رسميًا عبر إنستغرام في ديسمبر 2025.

ومنذ ذلك الحين، يحاول الطرفان التوفيق بين علاقتهما والمسافات الطويلة، في ظل جدول أعمال مزدحم لكل منهما.