نهاية “ملكة الكيتامين”… حكم قاسٍ يكشف كواليس وفاة ماثيو بيري

دبي - فريق التحرير: حُكم على جاسفين سانغا بالسجن ١٥ عامًا بعد إدانتها بتوزيع مادة الكيتامين التي تسببت في وفاة النجم ماثيو بيري عام ٢٠٢٣.

وأقرت سانغا بعدة تهم تتعلق بتجارة المخدرات، بينها التوزيع الذي أدى إلى الوفاة. وكشفت التحقيقات أنها زوّدت وسيطًا بالمخدرات، والذي نقلها بدوره إلى مساعد نجم مسلسل “فريندز”. وفي يوم وفاته، تم حقنه بعدة جرعات من الكيتامين.

كما حاولت سانغا إخفاء علاقتها بالقضية بعد انتشار خبر الوفاة، عبر حذف الرسائل والتنسيق مع شركائها. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت أساسًا عن تأثير الكيتامين، إلى جانب عوامل صحية أخرى.

المدّعون شددوا على أنها استمرت في بيع المخدرات رغم علمها بخطورة ما فعلت، معتبرين أنها فضّلت الربح على حياة الآخرين.

كما كشفت التحقيقات أنها باعت له قبل وفاته ٥١ قارورة من الكيتامين.