السيسي يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

القاهرة - كتب محمد نسيم - تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر السيسي هذا التطور خطوة إيجابية تخدم مصالح السلام والأمن في المنطقة.

وأكد الرئيس المصري على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الأردن والعراق، مشددًا على ضرورة مراعاة أي اتفاق مستقبلي للشواغل والمتطلبات الأمنية المشروعة لهذه الدول.

وشدد السيسي على أهمية انخراط جميع الأطراف بجدية في المباحثات لتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن مصر ستظل داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائها في دول الخليج والعراق والأردن، مع استمرار بذل الجهود لإنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل.

