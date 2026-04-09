شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الهدف الأول-توقعات اليوم 9-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-09 05:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر النحاس تشكيله لتداولات إيجابية ليحقق بذلك الهدف الأول بملامسته لمستوى 5.7400$ ومن ثم ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية بهدف تجميع العزم الإيجابي الإضافي.
نذكر بأن الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المتمثل حاليا بمستوى 5.5000$ وباستمرار تمركز المتوسط المتحرك 55 قربه, سيعزز ذلك من فعالية المسار الصاعد لنتوقع محاولة تسجيل السعر لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 5.8300$ و5.9700$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6000$ و 5.8300$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم