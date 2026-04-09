غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية..وسقوط قتيلين وسط غموض وقف النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنّ الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، غارات مكثفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور، إضافة إلى مناطق في البقاع شرقي لبنان، وذلك عقب إنذارات بالإخلاء، في وقت أكدت تل أبيب أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل الساحة اللبنانية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة زمريا بقضاء حاصبيا جنوب البلاد، بعد ظهر اليوم، مع تواصل ما وُصفت بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه بين واشنطن وطهران فجر الأربعاء.

في السياق، دعا حزب الله النازحين اللبنانيين إلى عدم العودة إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، قبل صدور إعلان رسمي نهائي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن “المرحلة الراهنة دقيقة”، محذراً من محاولات قد تستهدف المدنيين، ومشيراً إلى أن إسرائيل “قد تلجأ إلى خطوات ميدانية لإظهار إنجازات لم تحققها خلال المواجهات”.

ويأتي التصعيد في ظل حالة ترقب إقليمي لمسار التهدئة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

