سعر اليورو مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-توقعات اليوم 9-4-2026

أنهى سعر الزوج تداولات يوم أمس بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة المتمثلة بمستوى 213.30 ليزيد ذلك من فرص تفعيله قريبا للمسار التصحيحي الهابط المقترح سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة تسلله دون مستوى 212.00 ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات التصحيحية والتي تتمركز حاليا قرب 211.50 و210.60 على التوالي.

أما اندفاع السعر فوق المقاومة المذكورة سابقا والاستقرار أعلاها, سيؤكد انتقاله للمسار الصاعد نظرا لتمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة من جديد لنتوقع محاولة تسجيله لمكاسب عديدة قد تبدأ من 214.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.50 و 213.30

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة