المشهد تغيّر فجأة بين “المدينة البعيدة” و “الشجاع”… فمن الخاسر؟

دبي - فريق التحرير: شهدت الساحة الدرامية التركية ليلة الاثنين منافسة حامية، مع تزامن عرض المسلسلَين المنتظرَين “المدينة البعيدة” بطولة أوزان أكبابا وسينام اونسال و”الشجاع” بطولة مارت رمضان دمير، إلا أن لغة الأرقام جاءت مخيّبة للتوقعات في كلا العملَين.

في التفاصيل، ورغم تصدّره المراكز الأولى على مدار أشهر، شهد مسلسل “المدينة البعيدة” انخفاضًا ملحوظًا في نسب المشاهدة في جميع الفئات (AB وABC1) مقارنة بحلقاته السابقة. وسجّلت الأرقام الأخيرة ما يلي: الإجمالي (١٢.٤٦)، فئة (AB) (٨.٧٧)، وفئة (ABC1) (١١.١٨). وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال المسلسل يحتفظ بالمركز الأول في الترتيب، إلا أن هذا الانخفاض يضع صنّاع العمل أمام تحدّي الحفاظ على القاعدة الجماهيرية العريضة.

في المقابل، واجه مسلسل “الشجاع” بداية وُصفت بـ”الضعيفة والمخيّبة للآمال” في حلقته الأولى، إذ لم يحقق الأرقام المرجوة لنجم بحجم مارت رمضان دمير. وجاءت نسب المشاهدة على النحو التالي: الإجمالي (٢.٩٠) في المركز التاسع، فئة (AB) (٣.٤٢) في المركز الرابع، وفئة (ABC1) (٣.٦٦) في المركز السابع.

في السياق، يرى محللون أن تزامن عرض المسلسلَين في التوقيت نفسه قد ساهم بشكل مباشر في تشتت الجمهور وتوزّع نسب المشاهدة، ما أدى إلى تراجع أرقام “المدينة البعيدة” وبداية باهتة لمسلسل “الشجاع”.