تكنولوجيا: شركة Ai+ تكشف عن سلسلة Nova 2 وهاتف Nova Flip القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة Ai+ عن ثلاثة هواتف جديدة خلال حدث إطلاق كبير، وهي Nova Flip القابل للطي، إلى جانب Nova 2 وNova 2 Ultra.

ويعد Nova Flip أول هاتف قابل للطي من الشركة بتصميم صدفي، بينما يأتي Nova 2 وNova 2 Ultra بتصميم تقليدي وبطاريات بسعة 6000 مللي أمبير.

يقدم Nova Flip شاشة OLED قابلة للطي قياس 6.9 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع شاشة خارجية OLED قياس 3 بوصات.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7300X، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية 32 ميجابكسل. كما يحتوي على بطارية بسعة 4325 مللي أمبير مع شحن 33 واط، ويعمل بواجهة nxtQ OS المبنية على Android 15.

أما Nova 2 فيأتي بشاشة IPS LCD قياس 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ويعتمد على معالج Unisoc T8200 مع ذاكرة تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين قابلة للتوسعة.

ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 6000 مللي أمبير مع شحن 18 واط، إضافة إلى مستشعر بصمة جانبي ومقاومة IP64.

في المقابل، يقدم Nova 2 Ultra شاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مع سطوع يصل إلى 2500 نتس.

ويعمل بمعالج Dimensity 7400 مع ذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت، ويضم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX752 وكاميرا واسعة 8 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية 6000 مللي أمبير مع شحن 33 واط، إضافة إلى مقاومة IP68 ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

المصدر