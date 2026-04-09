تحديث – اعتقالات جديدة في تركيا.. أبرزها بوراك دنيز وحفصة نور وقائمة كاملة للنجوم بتهمة المخدرات

دبي - فريق التحرير: تواصل السلطات التركية حملتها الأمنية الواسعة ضد تعاطي المخدرات، والتي انطلقت منذ العام الماضي وما زالت مستمرة حتى اليوم، وسط متابعة إعلامية كبيرة بسبب تورّط عدد من الأسماء المعروفة في الوسط الفني.

وفي أحدث التطورات، أفادت تقارير تركية بتوقيف عدد من النجوم الأتراك بتهمة تعاطي المخدرات، وهم الممثل بوراك دنيز، والممثلة حفصة نور سانجاك توتان، إلى جانب الممثلة إحسان إيروغلو، وذلك ضمن الإجراءات المتواصلة التي تقوم بها الشرطة التركية في إطار هذه الحملة.

وكانت نيابة إسطنبول الأناضول قد أعلنت بالتنسيق مع مديرية مكافحة جرائم المخدرات التابعة للدرك في إسطنبول، عن تنفيذ عملية جديدة استهدفت أشخاصًا معروفين لدى الرأي العام، حيث صدر قرار بتوقيف ١٤ شخصًا للاشتباه بتورطهم في جرائم تشمل شراء أو حيازة أو تعاطي مواد مخدرة أو منشطة، إضافة إلى تأمينها، وتم توقيف ١١ شخصًا فيما لم يتم العثور على ٣ مشاهير في عناوينهم وهم سومر سيفري أوغلو، سينام أوزينتش أونسال، وأحسان إيروغلو. وضمت القائمة الكاملة الأسماء التالية: بوراك دنيز، مرت دمير، إمري أوزتورك، إندر إيروغلو، إينيس غولر، سومر سيفري أوغلو، أمير جان إيرِك، سيرا بيرينتش، أوغون عليباش، أوتكو أونسال، إليف بوشرا بكين، سينام أوزينتش أونسال، أحسن إيروغلو، وحفصه نور سانجاكتوتان.

وتأتي هذه المستجدات بعد فترة قصيرة من الجدل الذي طال النجمة هاندا أرتشيل، حيث كانت قد واجهت في وقت سابق شائعات واتهامات مرتبطة بتعاطي المخدرات، قبل أن تحسم الأمر عبر نشر نتيجة الفحص الطبي الذي أجرته، والذي أظهر أن النتيجة سلبية، ما أكد براءتها من تلك التهمة.

وتستمر الشرطة التركية في تنفيذ عملياتها بشكل مكثف، وسط توقعات بأن تشمل التحقيقات والتوقيفات أسماء إضافية خلال المرحلة المقبلة، في وقت ينقسم فيه الجمهور بين مطالبات بتطبيق القانون على الجميع، وبين دعوات لعدم الانجرار وراء الشائعات قبل صدور بيانات رسمية.

