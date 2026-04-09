عمومية الوسائل الصناعية السعودية تعقد اجتماعها 5 مايو لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2025

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بينما يترقب المتعاملون صدور بيانات التوظيف المحلية.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم "Loonie"، بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3815 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.39 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامس خلال التداولات أعلى مستوى له منذ 26 مارس عند 1.3805.

وقال دارين ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فانتري كابيتال: "إن وقف إطلاق النار المؤقت في إيران منح الأسواق قدرًا كبيرًا من الثقة، وقد شهدنا ارتدادًا قويًا في أسواق الأسهم أمس، وهو ما دعم العملات ذات المخاطر المرتفعة".

وأضاف: "لكن هذه المكاسب لا تزال حذرة للغاية. فإذا شهدنا انهيارًا في وقف إطلاق النار، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الدولار الكندي مرة أخرى".

وفي المقابل، واصل الدولار الأمريكي خسائره التي سجلها في اليوم السابق مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعدما كان الطلب على الأصول الآمنة قد دعم العملة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية.

ورغم الهدنة، لا تزال هناك مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتجارة النفط العالمية. وارتفعت أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 3.4% لتصل إلى 97.57 دولارًا للبرميل.

ويتوقع بنك كندا أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب إلى دفع التضخم للارتفاع على المدى القريب، لكنه يرى أن تأثيرها على الاقتصاد لا يزال غير واضح.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف في كندا لشهر مارس يوم الجمعة، والذي قد يقدم مؤشرات إضافية حول حالة الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون إضافة نحو 15 ألف وظيفة بعد أن فقد الاقتصاد 84 ألف وظيفة في فبراير.

وقال ريتشاردسون: "سنرى بعض التأثير لبيانات التوظيف، لكن السوق لا يزال يركز بشكل أكبر على المعنويات العامة".

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد متأثرة بحركة سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.444%.