انت الان تتابع خبر العراق ومصر يبحثان جهود تثبيت التهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً، رحّب في مستهله فؤاد حسين بزيارة نظيره المصري إلى بغداد، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية، وفق البيان.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري أن "زيارته تأتي بتوجيه من رئيس جمهورية مصر العربية"، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية كانت بالغة التعقيد وشهدت تحديات كبيرة على مختلف الأطراف، واستعرض في هذا السياق دور مصر ضمن الأطر الإقليمية والدولية، بما في ذلك التنسيق الرباعي مع باكستان، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز فرص التهدئة.

كما تناول الوزير المصري المخاطر التي تهدد الهدنة القائمة، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتفادي أي تصعيد من شأنه تقويضها، وداعماً في الوقت ذاته مسار المفاوضات المرتقبة التي ستُعقد في باكستان، وأشار إلى تطلع بلاده إلى دور عراقي متميز في دعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء وفق البيان "تبادلاً لوجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في لبنان"، حيث أكد الجانبان خطورة التصعيد وضرورة العمل المشترك لاحتوائه، إلى جانب بحث سبل تفعيل دور جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة الراهنة، بما يسهم في استعادة الأمن الإقليمي وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية المصري وقوف بلاده الدائم إلى جانب جمهورية العراق وشعبه، دعمًا لأمنه واستقراره واحتراماً لسيادته، مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري تعكس هذا التضامن.

بدوره، أعرب حسين عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التهدئة والتواصل مع مختلف الأطراف، مثمناً مواقفها الداعمة للعراق، كما أكد أن العراق يساند الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مسار التفاوض، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً دولياً واسعاً ومنسقاً للوصول إلى تفاهمات تسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.