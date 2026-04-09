شكرا لقرائتكم خبر حساب المواطن: 3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس3 مليار ريال مخصّص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة المئةوواحد أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع.



وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 274مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 71% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالاً.



وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 85%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.