البرهان يتفقد الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.

ووقف على جهود الشركة في دعم استقرار الإمداد الكهربائي للمواطنين.

وكان في إستقباله المهندس منتصر عبدالرحمن الشيخ، المدير العام للشركة والذي قدم تنويراً ضافياً لرئيس مجلس السيادة حول المجهودات التي تقوم بها الشركة في استقرار التيار الكهربائي.

مستعرضاً واقع العمل والتقدم الذي يمكن إحرازه في قطاع الكهرباء.

وأشاد رئيس المجلس السيادي بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الكهرباء من أجل توفير إمداد كهربائي مستقر بالرغم من الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

داعياً العاملين لبذل المزيد من الجهد في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

إلى ذلك قدم المهندس هاني سعد إبراهيم مدير الإدارة العامة لتوزيع الكهرباء بولاية الخرطوم شرحاً وافياً حول سير العمل في قطاع الكهرباء بالولاية والمعوقات والمشكلات التي تواجهها .

مبيناً أن الإدارة تبذل جهودا مقدرة لتهيئة ظروف العودة الطوعية للمواطنين بالخرطوم .

وقال إن الفترة القادمة ستشهد إستقرار في الإمداد الكهربائي بعد توفر بعض المعينات الفنية، مشيراً إلى أن حجم الإنجاز الذي تحقق خلال المرحلة الماضية تم بفضل إرادة وعزيمة العاملين في هذا القطاع الحيوي .

سونا