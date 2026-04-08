ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد بخيت المنهالي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه بخيت النعيمي المنهالي، بمناسبة زفاف محمد بخيت صالح المنهالي على كريمة عمر حسن محمد المنهالي.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس بني ياس في أبوظبي، عددٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.