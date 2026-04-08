مسلحون يقتلون 20 شخصاً ويختطفون آخرين في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الشرطة وسكان محليون، مساء أمس الثلاثاء، أن مسلحين في نيجيريا قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصاً، بينهم حراس ⁠أمن، واختطفوا عدداً غير معروف بعد ​أن هاجموا قرى بمنطقة شيرورو في ​شمال ‌غرب ولاية النيجر.

وقال واسيو أبيودون، المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر، إن مسلحين اقتحموا قريتي باجنا وإرينا أمس، وعندما ردت قوات الأمن، قتل اثنان من الحراس المحليين وسائق وأصيب آخرون.

وأكد بعض السكان أن ما لا يقل عن 20 شخصاً قتلوا، وأن المهاجمين، الذين دمروا منازل أيضاً، استمروا في هجومهم لعدة ساعات.

وأضاف السكان أن بعض القرويين فروا إلى بلدتي جوادا زومبا وجالاديما كوجو المجاورتين.

وتشهد منطقة شمال غرب نيجيريا أعمال عنف منذ سنوات، بما في ذلك عمليات خطف جماعي مقابل فدية ومداهمات للقرى، حيث تعمل جماعات مسلحة من مخابئ في غابات شاسعة في أنحاء المنطقة.