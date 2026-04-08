البرلمان العربي يدين استمرار اعتداءات إيران ضد دول الخليج رغم اتفاق وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد دول الخليج العربي، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفاً أن استمرار إيران في القيام بهذه الهجمات بعد التوصل إلى الاتفاق يعكس نهجاً عدائياً مرفوضاً تجاه دول الخليج العربية، مطالباً إياها بالالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وبقواعد ومبادئ حسن الجوار.

كما أكد اليماحي، في الوقت ذاته، ترحيب البرلمان العربي بالتوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن تطلعه في أن يسهم في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم، يضمن وقف أشكال التصعيد كافة، ويُعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بما يحفظ مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

وأكد أن الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، يجب أن تكون طرفاً أصيلاً ومشاركاً في أي ترتيبات أو تفاهمات يتم التوصل إليها، باعتبارها الأكثر تأثراً بالأوضاع الأمنية في المنطقة، ولضمان تحقيق منظومة أمن إقليمي متكاملة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل دائم وآمن، لما يمثله من شريان حيوي للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أي تهديد لأمن هذا الممر الاستراتيجي يُعد تهديداً مباشراً للاستقرار الدولي وأمن الطاقة العالمي وليس المنطقة فحسب.