مصر ترحب بإعلان واشنطن تعليق العمليات العسكرية في المنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين. ووصفت القاهرة هذه الخطوة بأنها "تطور إيجابي هام" يصب في اتجاه تحقيق التهدئة المنشودة، واحتواء التصعيد، والحفاظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأكد البيان أن تعليق العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة، وما قابله من تجاوب من الجانب الإيراني، يمثل فرصة جوهرية يجب اغتنامها ل فتح آفاق المفاوضات والدبلوماسية. وشددت مصر على موقفها الراسخ بضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية وتجنب اللجوء للقوة، بما يضمن إنهاء الحروب وتجنيب المنطقة والعالم المزيد من المعاناة.

وفي سياق متصل، ركزت الخارجية المصرية على عدة نقاط استراتيجية لضمان نجاح هذه الخطوة، أبرزها:

الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية واحترام حرية الملاحة الدولية.

تعزيز التعاون الإقليمي، حيث أكدت مصر استمرار جهودها الحثيثة بالتعاون مع شركائها في باكستان وتركيا لتعزيز الأمن والاستقرار.

حماية السيادة العربية، مشددة على الأهمية البالغة لاحترام سيادة ووحدة أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ورفض أي مساس بأمنها الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف البيان عن تلقي وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً فجر اليوم من السيد "ستيف ويتكوف"، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر لهذه الخطوة، مؤكداً ضرورة استغلالها لبدء عملية تفاوضية جادة بين الجانبين الأمريكي والإيراني لحلحلة الملفات العالقة.

من جانبه، أثنى المبعوث الأمريكي على الجهود المصرية الصادقة، بالتعاون مع باكستان والشركاء الإقليميين، لدفع جهود وقف إطلاق النار والبدء في المسار التفاوضي.

