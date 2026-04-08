مركز إرشاد الحافلات يشارك بملتقى "توطين وظيفة مرشد حافلة" لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447هـ

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار اهتمام المركز بتوسيع نطاق التوطين في الوظائف الموسمية المرتبطة بخدمة الحجاج، والتعريف بالدور الحيوي الذي يؤديه مرشد الحافلة ضمن منظومة الإرشاد، باعتباره أحد العناصر الميدانية المساندة في تنظيم حركة حافلات الحجاج
وشهد الملتقى حضور عدد من المهتمين بالفرص الوظيفية الموسمية والذي وصل لأكثر من 500 شاب سعودي ، حيث تضمّن عرضًا تعريفيًا بطبيعة وظيفة مرشد الحافلة، إضافة إلى استعراض الأدوار التنظيمية والإرشادية التي يقوم بها المرشد في ايصال الحافلات ومساندة الحجاج منذ وصولهم الى منافذ دخول مكة المكرمة حتى مقرات سكنهم .
من جانبه أوضح مدير عام مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عبدالله سندي أن الملتقى تناول أهمية هذه الوظيفة في منظومة الحج، ودورها في الإسهام بتحسين تجربة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم الإرشاد المباشر، والمساعدة في الوصول لمساكن الحجاج بكل يسر وسهولة .
وأكّد سندي أن ملتقى توطين وظيفة مرشد حافلة يُعد أحد المبادرات التي تستهدف رفع الوعي بالفرص الوظيفية الموسمية، واستقطاب وتأهيل الراغبين في العمل ضمن هذا المجال، بما يتوافق مع مستهدفات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة التشغيل الميداني.
ويواصل مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج تنفيذ برامجه التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى دعم منظومة الإرشاد ، وتطوير آليات العمل الميداني، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيمًا لحجاج الخارج خلال موسم حج 1447هـ .
