تكنولوجيا: تسريب يكشف تصميم ومواصفات جهاز الألعاب المحمول من OnePlus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن OnePlus قد تستعد لدخول سوق أجهزة الألعاب المحمولة، بعدما ظهرت صورة مسربة لجهاز يحمل علامتها التجارية إلى جانب بعض المواصفات الرئيسية.

نشر المسرّب Digital Chat Station عبر Weibo صورة لما يبدو أنه جهاز ألعاب محمول من OnePlus، قبل تعديل المنشور لاحقًا. ويظهر الجهاز بمقابض جانبية بنفسجية ذات ملمس بارز، مع أزرار كتف مخصصة للألعاب، وكاميرات خلفية مرفقة بفلاش LED، إضافة إلى منفذ USB-C في الأسفل وأزرار التحكم بالصوت على الجانب.

ويبدو التصميم مستوحى من هواتف OnePlus من حيث الشكل العام، لكنه أكثر سماكة بشكل واضح، ما يعزز كونه جهازًا مخصصًا للألعاب وليس هاتفًا تقليديًا.

من جهة أخرى، ذكر المسرّب Panda Is Bald أن الجهاز قد يأتي بشاشة قياس 8 بوصات، مع معالج رائد من سلسلة MediaTek Dimensity. ومع ذلك، تبقى هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الآن، خاصة أن OnePlus لم تعلن رسميًا عن أي جهاز ألعاب محمول.

المصدر