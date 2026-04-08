سولانا تتجاوز الهجمات الاخيرة التي تعرضت لها وتدخل مرحلة أكثر أمانا وكفاءة

لم تعد شبكة سولانا تعاني من تهديد “sandwich attacks” كما في السابق، بعد تراجع هذا النوع من الهجمات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض الخسائر اليومية إلى مستويات محدودة جدا.

تشير البيانات إلى أن معظم هذه الهجمات أصبحت تستهدف معاملات صغيرة جدا تقل قيمتها عن دولار واحد، ما يعني أن تأثيرها على المستخدمين بات شبه معدوم.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض وتيرة التداول المضاربي، إلى جانب تحسن طبيعة النشاط على منصات التداول اللامركزية، حيث أصبح أكثر تنظيما وأقل عشوائية.

كما أن مهاجمي MEV (القيمة القابلة للاستخراج من المعدّنين/المدققين) قلّصوا نشاطهم بشكل واضح، إذ لم تتجاوز تكاليف تشغيل روبوتاتهم خلال الشهر الماضي نحو 5 SOL فقط، ما يعكس تراجع الجدوى الاقتصادية لهذه الهجمات.

في المقابل، تطورت الشبكة لتوظيف تقنيات ترتيب المعاملات بشكل أكثر كفاءة بدلا من استغلالها، حيث لعبت منصة “Jito” دور محوري في هذا التحول من خلال تحسين آليات تنفيذ المعاملات وتقليل فرص التلاعب.

وأصبحت غالبية قيمة ترتيب المعاملات ناتجة عن منافسة مشروعة على سرعة التنفيذ، وليس عن ممارسات ضارة.

كما ساهمت تحسينات تقنية أخرى، مثل توجيه المعاملات بشكل خاص واستخدام بيئات تنفيذ موثوقة، في جعل استراتيجيات الهجمات أكثر صعوبة.

إلى جانب ذلك، عززت الشبكة من إجراءات الأمان ومكافحة الرسائل المزعجة، مع تحديث قواعد عمل المدققين.

ورغم استمرار أهمية ترتيب المعاملات داخل الشبكة، إلا أن سولانا تتجه نحو نماذج أكثر توازن وعدالة، مثل نظام “Transaction Ordering Value”، الذي يهدف إلى تقليل التلاعب مع الحفاظ على كفاءة استخدام المساحة داخل الكتل.

