رغم هزيمة ريال مدريد.. مبابي وفينيسيوس يتحديان بايرن ميونيخ

بعد يوم على هزيمة ريال مدريد أمام ضيفه بايرن ميونيخ 1-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، شارك نجما الفريق كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور رسالتين مع جمهور الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

مبابي سجّل هدفاً في المباراة على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وشارك صورة له وهو يشير إلى السماء، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”.

وأرفق قائد منتخب فرنسا مع الصورة نصاً وجيزاً مفعماً بالأمل، إذ كتب باللغة الإنجليزية: “كل شيء لا يزال مفتوحاً (المقصود ممكناً)”.

ويشير بذلك إلى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن في معقله “أليانز أرينا”، الأربعاء 15 أبريل.

فينيسيوس لم يقدّم أفضل مستوياته ضد بايرن ميونيخ في المباراة، لكنه لا يزال واثقاً بقلب النتيجة في ألمانيا.

ونشر النجم البرازيلي “ستوري” على “إنستغرام” لتشجيع المشجعين على الثقة بإمكانية تحقيق ريمونتادا، إذ كتب: “نحن أحياء! علينا أن نتحلّى بالثقة!.

