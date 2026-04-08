إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم “محور المقاومة”

حذرت القوات المسلحة الإيرانية من رد أقوى على أي هجمات من أميركا أو من جانب إسرائيل. وأضافت القوات المسلحة الإيرانية أن طهران ستدير مضيق هرمز وستسيطر عليه بذكاء. وأضافت “سندعم محور المقاومة في لبنان والأراضي الفلسطينية واليمن والعراق”.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن “الأصبع على الزناد” رغم الهدنة المُبرمة بين طهران وواشنطن، مؤكداً أنه لا يثق بالولايات المتحدة.

وجاء في بيان نُشر على تطبيق تليغرام أن الحرس الثوري “أصبعه على الزناد” ومستعد للرد “إن أقدم العدو على تكرار حساباته الخاطئة”، بحسب تعبيره. وأضاف “لقد كان العدو مخادعا دائما، ولا نثق إطلاقا بوعوده، وسنرد على أي عدوان بمستوى أعلى”.

بدوره، أعلن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف أن هذه الحرب ستؤثر على النظام القانوني لمضيق هرمز. وأشار إلى أن طهران ستتعامل بحذر مع مفاوضات السلام مع أميركا نظرا للفجوة الكبيرة في الثقة وستبقى على أهبة الاستعداد العسكري.

وأضاف أنه يتعين التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان واستمرار الهجمات سيزيد الوضع تعقيدا وستكون له عواقب وخيمة.

وقد يشهد هيكل وفد التفاوض الإيراني تغيراً غير مسبوق، حيث تسير أنباء تفيد بأنه من المرجح أن يقود رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف مفاوضات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية في إسلام آباد يوم الجمعة المقبل.

من جهتها نقلت وكالة “إسنا” الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن إيران لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن رئيس الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير سابقة، يتولى جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، قيادة الفريق المفاوض الأميركي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي اضطلع بدور الوسيط في مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار، قد أعلن فجر اليوم الأربعاء أنه تم توجيه دعوة إلى وفدي الطرفين للحضور إلى إسلام آباد يوم الجمعة المقبل “لمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع الخلافات”.

وفي حال تأكيد هذه المعطيات، ستكون هذه المرة الأولى التي يضطلع فيها قالیباف بدور تفاوضي مباشر، رغم أن منصبه الرسمي يقتصر على رئاسة البرلمان. وقبل الحرب الأخيرة، وكذلك خلال حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، كانت قيادة الفريق المفاوض الإيراني منوطة بوزير الخارجية عباس عراقجي، كما جرت العادة في جولات التفاوض السابقة أن يتولى هذه المهمة وزير الخارجية.

وخلال الحرب الأخيرة، قُتل عشرات من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران في هجمات أميركية وإسرائيلية. وعلى الرغم من مرور نحو 40 يوماً على إعلان مجتبى خامنئي مرشداً جديداً لإيران، خلفاً لوالده علي خامنئي، فإنه لم يظهر حتى الآن بشكل علني أو إعلامي، واقتصر حضوره على عدد محدود من البيانات المكتوبة المنسوبة إليه.

إلى ذلك توقعت قناة “أخبار فوري” الإيرانية على تليغرام أن تكون مفاوضات يوم الجمعة مباشرة خلافاً للمفاوضات غير المباشرة في السابق والتي كان يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

