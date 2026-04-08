تكنولوجيا: فيفو تحدد 15 أبريل موعدًا رسميًا لإطلاق هاتف T5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت فيفو رسميًا موعد إطلاق هاتف vivo T5 Pro في الهند، بعد سلسلة من التشويقات التي كشفت خلالها عن بعض المواصفات الرئيسية، وعلى رأسها البطارية الضخمة.

ومن المقرر الكشف عن vivo T5 Pro في 15 أبريل، على أن يتوفر عبر المتجر الرسمي للشركة إلى جانب منصة Flipkart. ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعة 9020 مللي أمبير، مع نظام تبريد بغرفة بخار بمساحة 7000 مم² لتحسين الأداء الحراري.

كما أكدت الشركة أن سماكة الهاتف ستبلغ 8.25 مم، مع حصوله على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء. وسيضم الجهاز شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز.

ووفقًا للتسريبات، سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، مع شاشة AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1.5K. ومن المتوقع أيضًا أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX882، وأن يعمل بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6.

