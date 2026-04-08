اخبار الخليج / اخبار الإمارات

وزارة الدفاع: اعتداءات إيران السافرة منذ بدء سريان الهدنة بلغت 17 صاروخاً باليستياً و35 مسيّرة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن "الاعتداءات الإيرانية السافرة منذ بدء سريان الهدنة بلغت 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيًرة".
وأضافت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية نجحت في التعامل معها. 

— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae)
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

