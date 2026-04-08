عمومية أمريكانا للمطاعم العالمية تعقد اجتماعها 29 أبريل لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2025

كشفت نتائج الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 10.03%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل نمو الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 94.74 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 86.1 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة نمو الإيرادات، وتحسن هامش إجمالي الربح، والذي يعود إلى تحسن المزيج البيعي فى قطاع التجزئة والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 41.38%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 161.61 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي بشكل طفيف إلى 136.77 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 123.55 مليون ريال للربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 10.7%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 5.02% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 1.83 مليار ريال، مقابل 1.74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.