بطولة فرنسا: راموش يخطف فوزا قاتلا لسان جرمان أمام نيس

الرياص - اسماء السيد - باريس : خطف البديل البرتغالي غونسالو راموش فوزا قاتلا لفريقه باريس سان جرمان حامل اللقب أمام ضيفه نيس 1 0 السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان سان جرمان في طريقه إلى تعادل رابع في آخر خمس مباريات ضمن الـ"ليغ 1"، لكن راموش فكّ شيفرة الحارس السنغالي يافان ضيوف في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان يُمكن لفريق العاصمة أن يخسر صدارة الترتيب وفقا لباقي النتائج، خاصة في حال فوز موناكو على باريس أف سي في وقت لاحق، لكنه حافظ على المركز الأول بـ24 نقطة، في حين تجمد رصيد نيس عند 17 نقطة في المركز الثامن موقتا.

وقرر المدرب الإسباني لويس إنريكي ابقاء لاعب الوسط فابيان رويس العائد من الاصابة بعد شهر من الغياب، والمهاجم عثمان ديمبيليه، على مقاعد الاحتياط قبل أن يشركهما في الشوط الثاني، كما افتقد لخدمات الجناح ديزيريه دويه المصاب لأسابيع عدة.

ومنح الفوز دفعة معنوية لبطل أوروبا قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيطر النادي الباريسي على الشوط الأول بشكل شبه كامل، فمال الاستحواذ إليه بنسبة 82% وجاءت أولى فرصه الخطرة عبر برادلي باركولا بتسديدة تصدى لها الحارس ضيوف (14).

وحاول البرتغالي فيتينا بتسديدة علت العارضة (36) ثمّ المغربي أشرف حكيمي بتصويبة من داخل المنطقة إلا أن ضيوف أبعدها (38).

وتابع أصحاب الأرض سيطرتهم على المباراة من دون فعالية كبيرة ولو أن البرتغالي جواو نيفيش كان قريبا بتصويبته القوية (53) كما سيني مايولو (58).

تكتُّل معظم لاعبي نيس في ملعبهم وغياب الحلول الهجومية لسان جرمان دفع المدرب إنريكي إلى الزجّ بالكوري الجنوبي كانغ إن لي والإسباني فابيان رويس، بدلا من باركولا ونيفيش (65)، لكن المحاولة جاءت عبر فيتينا بتسديدة أبعدها ضيوف إلى ركنية (68).

وسُرعان ما أشرك إنريكي مهاجميه ديمبيليه والبرتغالي غونسالو راموش (72)، لكن الفريق الباريسي كاد يتكبد هدفا عبر البديل العاجي جيريمي بوغا الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس لوكاس شوفالييه (82).