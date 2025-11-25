دوري أبطال أوروبا: ديمبيليه قد يشارك مع سان جرمان في مواجهة توتنهام

الرياص - اسماء السيد - باريس : قد يعود المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إلى الملاعب الأربعاء خلال مواجهة فريقه باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا مع توتنهام الإنكليزي، في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، بعد تعافيه من الإصابة.

وقال مدربه الإسباني لويس إنريكي للصحافيين عشية المباراة في العاصمة الفرنسية: "سنرى غداً، لكن إذا لم يواجه أي مشاكل فسيكون ضمن التشكيلة".

وتوج ديمبيليه (28 عاماً) الشهر الماضي بالكرة الذهبية بفضل أدائه المميز في الموسم الماضي، لكنه خاض خمس مباريات فقط مع سان جرمان هذا الموسم بسبب مشاكل بدنية متكررة.

وكان آخر ظهور لديمبيليه عندما خسر النادي الباريسي أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1 2 في الجولة الرابعة قبل فترة التوقف الدولية قبل ثلاثة أسابيع، حيث لعب الدقائق الـ25 الأولى قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأضاف إنريكي "في كل مرة يعود فيها لاعب من الإصابة يكون من الصعب معرفة كيفية التعامل مع الأمر، ومع عثمان علينا أن نكون أكثر حذراً من المعتاد، رغم أننا نريده أن يعود".

وفاز سان جرمان بمبارياته الثلاث الأولى ضمن المسابقة الأوروبية هذا الموسم قبل أن يخسر أمام بايرن، وهو سيخوض مواجهة توتنهام من دون الثنائي البارز جناحه الدولي ديزيريه دويه وأفضل لاعب في إفريقيا الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي.

ويحتل الفريق الباريسي المركز الخامس في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط، فيما يأتي توتنهام خلفه مباشرة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في نهاية دور المجموعة الموحدة إلى ثمن النهائي مباشرة، بينما تخوض الفرق الـ16 التالية دورا فاصلا.