فليك مدرب برشلونة: دخلت في نقاش صريح مع لامين يامال

قال هانزي فليك مدرب برشلونة إنه أجرى محادثات صريحة مع لاعبه لامين يامال، وأكد أنه سيواصل الدفاع عن نجمه الشاب، وسط تكهنات حول إمكانية خروجه من التشكيلة الأساسية ضد إلتشي.

واكتفى فليك ببعض الكلمات المقتضبة عن الحالة الصحية ليامال في ظل تكرار إصابته.

وعانى يامال من إصابة في منطقة الحوض أكثر من مرة هذا الموسم، وغاب عن عدة مباريات، بينما ظهر بشكل متوسط خلال مباراة انتهت بالخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الأسبوع الماضي.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل يوم واحد من مواجهة إلتشي في الليغا: “نتحدث معه عادة بصراحة تامة، جميعنا مع بعضنا البعض، وهذه هي الطريقة الأمثل لتحقيق ذلك. سأحميه وأساعده دائماً، إنه شاب رائع، وسنواصل على نفس النهج”.

وأضاف المدرب الألماني الذي حصد لقب الدوري الإسباني في موسمه الأول: “لامين يامال بخير رغم أنه يشعر بعدم الارتياح في بعض الأيام. إنه يتحسن وهذا كل ما يمكنني قوله”.

لامين يامال يجذب اهتمام الجميع كل أسبوع

وتكرر ظهور اسم يامال في عناوين وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، سواء بسبب تعليقاته المثيرة للجدل ضد ريال مدريد، أو بسبب ارتباطه بعلاقة مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وقال مدرب برشلونة: “في كل مرة يكون لامين يامال محور حديث الجميع، ولا مشكلة في ذلك. لقد تواصلت مع اللاعب”.

وتابع: “لامين قادر على اللعب في مراكز عديدة، لكن أهم شيء بالنسبة له، أن يلمس الكرة كثيراً”.

وتعرض يامال لرقابة قوية من ألفارو كاريراس في الكلاسيكو أثناء وجوده في مركز الجناح الأيمن، لكنه كاد أن يصنع هدفاً قرب النهاية بعد تغيير مركزه واللعب كصانع لعب، بيد أن زميله جول كوندي فشل في التعامل مع تمريرة متقنة، ووصلت الكرة إلى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وذكرت تقارير أن فليك يفكر في إراحة يامال وعدم الدفع باللاعب في التشكيلة الأساسية ضد إلتشي، على أن يشارك كبديل وفقاً لسير ونتيجة المباراة.

ويرتبط برشلونة باللعب في ضيافة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

الشرق