سول تريد مساعدة الصين لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم السبت، عن أمله في تعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين من أجل استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال أول قمة للرئيس الكوري الجنوبي مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

ورحب لي بزيارة شي الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عاما لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي عقدت في مدينة جيونججو، جنوب شرق البلاد، معربا عن أمله في أن تضع قمتهما أساسا لـ"نتائج ملموسة" يمكن لشعبي البلدين أن يشعروا بها، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأشار لي إلى أن التبادلات رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الشمالية أصبحت أكثر نشاطا مؤخرا، واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي يهيئ الظروف لتجديد العلاقات مع بيونغ يانغ.

وقال في كلمته "آمل أن تعزز كوريا الجنوبية والصين التواصل الاستراتيجي بينهما، وتستفيدا من هذه الظروف، وتعملان على استئناف الحوار مع كوريا الشمالية. ولا يمكن المبالغة في أهمية الأمن الإقليمي".

ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية، دعا شي، سول إلى العمل مع بكين "لممارسة تعددية أطراف حقيقية" خلال اجتماعه مع لي، في الوقت الذي واصل فيه ترسيخ مكانة بكين كمدافع عن نظام التجارة العالمي.

وصرح وي سونج- لاك، مدير الأمن القومي الكوري الجنوبي أن لي أوضح خلال الاجتماع استراتيجيته لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، و"طلب ممارسة الصين لدور بناء للمساعدة في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية".

وأضاف وي "رد شي بأنه سيواصل بذل جهوده للمساعدة في حل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والاستقرار هنا".